Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere ateş açtığını belirtti.

Muazu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Muazu, bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Nijerya Hava Kuvvetleri, dün Katsina'ya bağlı Danmusa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlemişti.

Operasyonun ardından kampı terk eden silahlı kişilerin dağılmasıyla, 62 rehine tutuldukları esir kampından kaçmayı başarmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nijerya
En Çok Aranan Haberler

