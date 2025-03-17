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Nijerya'da 'difteri' yüzlerce can aldı

17.03.2025 14:54
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede yaklaşık son 3 yılda 1319 kişinin difteri nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nijerya'da 'difteri' yüzlerce can aldı

NCDC'nin Ulusal Difteri Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından hazırlanan son durum raporuna göre, ülkede son bir haftada 23 yeni difteri vakası tespit edildi.

Mayıs 2022'den bu yana ülkedeki 36 eyaletin tümünde 42 binden fazla vaka kaydedilen salgında şu ana kadar 1319 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan NCDC, difteriyle mücadele kapsamında vakaların yüksek olduğu bölgelerde aşı kampanyası başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları yüzünden ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
difteri Nijerya
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