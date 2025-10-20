HABER

Nijerya'da ordunun operasyonlarında 17 terörist öldürüldü

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'da ordunun operasyonlarında 17 terörist öldürüldü

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde teröristlere karşı 48 saat süren operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığı kaydedildi.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, 85 teröristin de yakalandığı ifade edildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Nijerya
