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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın 17 militanı öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa ve Borno eyaletlerinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın 17 militanı öldürüldü

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu'nun Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Rueben Kovangiya, yaptığı yazılı açıklamada, Adamawa ve Borno eyaletlerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlendiklerini belirtti.

Operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü aktaran Kovangiya, çok sayıda teröristin ise yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Kovangiya, operasyonlarda teröristler tarafından çeşitli yerlere yerleştirilmiş 14 el yapımı patlayıcı bulduklarını ve güvenli bir şekilde imha ettiklerini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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