Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü

İlçeye bağlı Karşıbağ Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola sürüklendi. Olay anında yolda araç ve yayının olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yeni kaya düşmeleri ve toprak kaymalarına karşı bölgede güvenlik önlemleri alınarak yol geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgede temizlik ve risk azaltma çalışmalarına başlaması beklenirken, vatandaşlar yolun bir an önce açılması ve benzer olayların yaşanmaması için kalıcı önlem alınması çağrısında bulundu.



