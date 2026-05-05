HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü

Tokat’ın Niksar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü

İlçeye bağlı Karşıbağ Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola sürüklendi. Olay anında yolda araç ve yayının olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yeni kaya düşmeleri ve toprak kaymalarına karşı bölgede güvenlik önlemleri alınarak yol geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgede temizlik ve risk azaltma çalışmalarına başlaması beklenirken, vatandaşlar yolun bir an önce açılması ve benzer olayların yaşanmaması için kalıcı önlem alınması çağrısında bulundu.

Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü 1

Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü 2

Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü 3

Niksar’da sağanak nedeniyle kaya parçaları yola düştü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir’de suç örgütü operasyonu: 16 gözaltıBalıkesir’de suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
Uçak son süratle apartmana çakıldıUçak son süratle apartmana çakıldı

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.