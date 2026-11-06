Nilüfer’de üreticiye 75 bin çilek fidesi desteği

Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında İnegazi, Atlas ve Kuruçeşme mahallelerindeki çiftçilere yüzde 70 hibeli 75 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimi güçlendirmek ve çiftçilere alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Fideler, Verimli Bahçeler - Çilek Fidesi Dağıtım Projesi" kapsamında üreticilere toplam 75 bin adet sertifikalı ve hastalıklardan arındırılmış çilek fidesi ulaştırıldı.

Yüzde 70 hibeli olarak verilen fidelerle, İnegazi ve Atlas mahallelerindeki mevcut çilek üretiminin artırılması, Kuruçeşme Mahallesi’nde ise üretimin başlatılması hedefleniyor. Kadın çiftçilerin üretime katılımını da önceliklendiren projenin fide dağıtım töreni İnegazi Mahallesi’nde yapıldı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, NİLKOOP Başkanı Resul Tarman, İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın ile üç mahalleden üreticiler katıldı.

"ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

Dağıtım töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, geçmişte olduğu gibi bugün de üreticinin yanında durmaya devam ettiklerini belirti. TÜİK’in 2025 verilerine göre Nilüfer’de 167 dekar alanda toplam bin 265 ton çilek üretildiğini hatırlatan Güleş, şunları söyledi: "Bu üretimin önemli bir kısmını bugün bir arada olduğumuz İnegazi, Atlas ve Kuruçeşme’den gelen çiftçilerimiz gerçekleştiriyor. Hastalıklardan tamamen arındırılmış, sağlıklı fidelerimizi bugün üreticilerimizle buluşturuyoruz. Süreç sadece fide dağıtımıyla sınırlı kalmayacak. Üretim aşamasında ve ihtiyaç duyulan her noktada ziraat mühendislerimiz ve teknik ekibimizle çiftçilerimize destek vereceğiz. Hepimiz için verimli ve bereketli bir sezon diliyorum."

KÖYLÜNÜN BÜTÇESİNE DOĞRUDAN KATKI

NİLKOOP Başkanı Resul Tarman da temel amaçlarının üretimi artırmak ve köylünün kendi toprağından kazanmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Tarman, "Toprağa düşen her fide emektir, berekettir. Bugün dağıttığımız fidelerin hepimizin sofrasına ve bütçesine katkı sunmasını istiyoruz. Bu desteklerin devamı gelecek. Üretmek isteyen her çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın ise fidelerin dikim dönemine tam zamanında yetiştiğini belirterek, "Nilüfer Belediyesi üretimden satın almaya kadar hiçbir aşamada bizi yalnız bırakmadı. Biz üretmeye hazırız, desteklerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZARLAMA DESTEĞİ NİLKOOP’TAN

Proje kapsamında çiftçilere fide dikimi ve bakımı konusunda eğitimler de verilecek. Üretim sezonu boyunca belediyenin teknik personeli tarafından sahada takip edilecek ürünlerin satış ve pazarlama süreçlerinde NİLKOOP destek sağlayacak. Hasat dönemi sonunda yapılacak verim ve kalite değerlendirmelerinin ardından, başarılı uygulamaların ilçedeki diğer kırsal mahallelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır