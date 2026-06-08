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Nişanlısının yanında öldürülmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar seferber oldu

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İstanbul Esenyurt'ta nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden gencin 'yan bakma' tartışmasında bıçaklandıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıkmıştı. Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçmıştı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Nişanlısının yanında öldürülmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar seferber oldu 1

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaydan hemen sonra Aras'ın kanlar içinde yerde kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kan kaybını önlemek için iki vatandaşın gencin yarasına bezlerle destek yaptığı görülürken, gencin ise hareketsiz yattığı görüntülere yansıdı.

Nişanlısının yanında öldürülmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar seferber oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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