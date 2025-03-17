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  4. Nizip Belediye Başkanı Doğan iftar programına katıldı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Nizip Belediye Başkanı Doğan iftar programına katıldı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 16:27
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesini ziyaret ederek, hem ilçedeki esnaflarla bir araya geldi hem de CHP ilçe teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Nizip Belediye Başkanı Doğan iftar programına katıldı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Doğan, partinin il ve ilçe yöneticileriyle birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Doğan, esnafın sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.
İftar öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından, Başkan Ali Doğan, CHP Oğuzeli İlçe Teşkilatı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doğan, iftarın ardından ilçede yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verdi. Yemeğin ardından, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'in daveti üzerine yapılan görüşmede, her iki belediye arasında iş birliğinin artırılması ve ortak projeler üzerinde duruldu.
Ziyaret sırasında, Başkan Doğan, belediyeler arası iş birliği ve ilçenin kalkınması için yapılacak çalışmaları ele alırken, vatandaşlarla da sıcak bir sohbet ortamı oluşturdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip iftar
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