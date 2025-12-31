HABER

"Noel Baba" kostümlü sürücü trafik uygulamasına takıldı

Edirne'de "Noel Baba" kostümüyle yılbaşı eğlencesine giden sürücü, trafik denetiminde durdurulunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

NOEL BABA ALKOLMETREYE ÜFLEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentin pek çok noktasında trafik uygulaması başlattı. Şevki Arman Caddesi'ndeki denetimlerde, "Noel Baba" kostümü giyen bir sürücü de polis ekiplerince durduruldu.

Rutin denetim kapsamında yapılan kontrolde sürücünün evrakları ve araçla ilgili standart kontroller gerçekleştirildi. Denetim sırasında renkli görüntüler oluşurken, çevredeki vatandaşlar da o anları ilgiyle izledi. Kontrolün ardından yılbaşı eğlencesine katılmak üzere kostüm giydiğini belirten Mustafa Zobar, yoluna devam etti.

EKİPLER, VATANDAŞIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV BAŞINDA

Bu arada Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, ekiplerin denetimi öncesi emniyette polislere seslendi. Ayhan, Yalova'da şehit olan polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Huzurlu bir yeni yıla girilmesi için görev yapacaklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Osmanlı'ya başkentlik yapmış güzel Edirne'mizin yılbaşına huzur ve güvenli şekilde girmesi, vatandaşların huzurlu şekilde yılbaşını geçirmesi için hep birlikte görev yapacağız. Bu görev esnasında özellikle kendi can güvenliğinizi ön planda tutmanızı istiyorum. Bu gece Edirne'nin huzur ve can güvenliği için görev yaptığımızın bilincinde olacağız."

(AA)

31 Aralık 2025
Kaynak: AA
