Nokia 2010'da çıkartmıştı! O model 16 yıl sonra küllerinden doğdu

Takvimler 2010 yılını gösterirken piyasada birçok telefon modeli bulunuyordu. Bu telefonlardan biri de Nokia N8 idi. Nokia N8, 12MP Carl Zeiss kameraya ve bir Xenon flaşa sahip dokunmatik ekranlı bir cihazdı ve Symbian işletim sistemine sahipti. Şimdilerde ise özel bir yazılım projesi piyasaya çıkışının üzerinden 15 yıldan fazla bir süre geçen Nokia N8'i adeta diriltti. Peki nasıl?

NOKIA N8 'GERİ DÖNDÜ'

Android Authority'de yer alan habere göre, bir geliştirici topluluğu, eski Nokia cihazları hayata döndüren Reborn adlı yeni bir özel yazılım projesi çıkardı.

Reborn yazılımı, Nokia N8'i adeta dirilterek, onu çekmecede duran bir telefondan işlevsel bir cihaza dönüştürüyor. Yazılım, performansı iyileştirerek, sorunları düzelterek ve temel sistemleri modernize ederek klasik Nokia N8'i günlük kullanım seviyesine geri getiriyor ve N8 günlük olarak kullanılabilecek bir telefona dönüştürülüyor.

Reborn, Nokia Belle üzerine inşa edilmiş. Yani Nokia'nın Symbian için yayınladığı son büyük sürümü temel alıyor.

Geliştiriciler ayrıca yazılıma çalışan ve güncellenmiş bir uygulama mağazası da eklemiş durumda.