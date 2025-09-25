HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Nvidia'dan yatırım almıştı: Intel, şimdi de Apple’dan yatırım arıyor

Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan bir habere göre, yonga üreticisi Intel, kendisine yatırım yapması için Apple ile temasa geçti. Geçtiğimiz ay ABD hükümeti, zor durumdaki yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini almıştı. Nvidia da Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Nvidia'dan yatırım almıştı: Intel, şimdi de Apple’dan yatırım arıyor
Enes Çırtlık

Çip sektöründe zor günler yaşayan Intel, yeniden güç kazanmak için teknoloji devleriyle yakın temas kurmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ABD hükümeti de zor durumdaki yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini almıştı. Nvidia da Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Görünüşe göre Intel, şimdi de Apple'dan yatırım istiyor.

'INTEL, APPLE'DAN YATIRIM ARIYOR'

Bloomberg News, konuyla ilgili kaynaklara dayandırarak, zor durumdaki yonga üreticisi Intel'in yatırım yapmak için Apple ile temasa geçtiğini bildirdi.

Nvidia dan yatırım almıştı: Intel, şimdi de Apple’dan yatırım arıyor 1

Apple, 2020'den itibaren kendi özel tasarım silikon çiplerini kullanmaya geçmeden önce Intel'in uzun süredir müşterisiydi.

GÖRÜŞMELER HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Habere göre, iPhone üreticisi ve Intel daha yakın işbirliği yapma yollarını da görüştü. Ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve bir anlaşmaya varılamayabileceği de belirtildi. Haberin ardından Intel hisseleri %6 artışla kapandı.

Bu haber, Nvidia'nın Intel'e 5 milyar dolar yatırım yaparak şirketin yaklaşık %4 hissesini satın alacağını açıklamasından birkaç gün sonra yayınlandı. Nvidia'nın Intel ile yaptığı anlaşma, iki şirketin ortaklaşa PC ve veri merkezi yongaları geliştirme planını içeriyor.

Intel ayrıca geçen ay SoftBank Group tarafından 2 milyar dolarlık bir yatırım da aldı.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, zor durumdaki yonga üreticisinin dönüşümünün bir parçası olarak ortaklar bulmaya çalışıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da otomobil takla attı! 3 yaralıAfyonkarahisar'da otomobil takla attı! 3 yaralı
Einstein’ın Nobel ödüllü teorisini kanıtladı!Einstein’ın Nobel ödüllü teorisini kanıtladı!

Anahtar Kelimeler:
Apple Intel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.