Nvidia'dan yatırım almıştı: Intel, şimdi de Apple’dan yatırım arıyor

Çip sektöründe zor günler yaşayan Intel, yeniden güç kazanmak için teknoloji devleriyle yakın temas kurmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ABD hükümeti de zor durumdaki yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini almıştı. Nvidia da Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Görünüşe göre Intel, şimdi de Apple'dan yatırım istiyor.

'INTEL, APPLE'DAN YATIRIM ARIYOR'

Bloomberg News, konuyla ilgili kaynaklara dayandırarak, zor durumdaki yonga üreticisi Intel'in yatırım yapmak için Apple ile temasa geçtiğini bildirdi.

Apple, 2020'den itibaren kendi özel tasarım silikon çiplerini kullanmaya geçmeden önce Intel'in uzun süredir müşterisiydi.

GÖRÜŞMELER HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Habere göre, iPhone üreticisi ve Intel daha yakın işbirliği yapma yollarını da görüştü. Ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve bir anlaşmaya varılamayabileceği de belirtildi. Haberin ardından Intel hisseleri %6 artışla kapandı.

Bu haber, Nvidia'nın Intel'e 5 milyar dolar yatırım yaparak şirketin yaklaşık %4 hissesini satın alacağını açıklamasından birkaç gün sonra yayınlandı. Nvidia'nın Intel ile yaptığı anlaşma, iki şirketin ortaklaşa PC ve veri merkezi yongaları geliştirme planını içeriyor.

Intel ayrıca geçen ay SoftBank Group tarafından 2 milyar dolarlık bir yatırım da aldı.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, zor durumdaki yonga üreticisinin dönüşümünün bir parçası olarak ortaklar bulmaya çalışıyor.