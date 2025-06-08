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O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

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Kolombiya'da yaklaşan seçimler için başkent Bogota'da miting düzenleyen başkan adayı 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe, korkunç bir silahlı saldırıya uğradı. Başkan adayı Uribe, kafasından vurulduğu saldırı sonrası apar topar hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında. Kan donduran anlar saniye saniye kameralara yansırken saldırıyı düzenleyen zanlının 15 yaşında olduğu ve yakalandığı ifade ediliyor.

Kolombiya’da önde gelen sağcı başkan adayı Senatör Miguel Uribe’ye yönelik suikast girişiminde bulunuldu. Uribe, başkent Bogoto’daki mitingde konuşma yaptığı sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

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2 KERE BAŞINDAN 1 KERE DİZİNDEN VURULDU

Yetkililer, başkentte destekçilerine hitap ederken saldırıya uğrayan Uribe’nin başından 2, dizinden ise 1 kez vurulduğunu belirtti. Olayda iki kişi daha yaralanırken, Glock model bir ateşli silaha da el konuldu.

Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklanma yapılmadı.

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SALDIRGAN 15 YAŞINDAYMIŞ

Olay yerindeki güvenlik görevlileri saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen ve 15 yaşında olduğu belirtilen zanlıyı gözaltına aldı. Polis müdürü Carlos Fernando Triana, zanlının arbede sırasında yaralandığını ve tedavi altında olduğunu söyledi.

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URIBE'NİN DURUMU KRİTİK

Santa Fe Kliniği tarafından yapılan açıklamada, başkan adayı Miguel Uribe’nin durumunun kritik durumda olduğu bildirilirken, hastaneye hava yoluyla sevk edildiği ve şu anda "beyin cerrahi" ve "periferik damar cerrahi" operasyonları geçirdiğini doğruladı.

"URIBE YAKIN KORUMA ALTINDAYDI"

Kolombiyalı yetkililer, olay öncesinde 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe yönelik belirli bir tehdit bulunmadığını ve Kolombiya’daki birçok kamuya mal olmuş kişi gibi, Uribe’nin de yakın kişisel koruma altında olduğunu aktardı.

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SALDIRI HAKKINDA BİLGİ VERENE 725 BİN DOLAR

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, kolluk kuvvetlerinin tüm imkanlarını kullanacaklarını açıklarken, saldırının arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya yardımcı olacak bilgiler için yaklaşık 725 bin ABD doları ödül verileceğini duyurdu.

"BU SALDIRI DEMOKRASİYE SALDIRIDIR"

Devlet Başkanı Gustavo Petro suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı sadece Uribe’nin şahsına değil, aynı zamanda demokrasiye, düşünce özgürlüğüne ve Kolombiya’daki meşru siyaset yapma hakkına karşı bir saldırı" dedi. Pedro daha sonra yayınladığı video mesajda da, "Bugün en önemli olan şey, tüm Kolombiyalıların yüreklerimizin enerjisiyle, yaşama irademizle Dr. Miguel Uribe’nin hayatta kalmasını sağlamaya odaklanmasıdır" ifadelerini kullanarak, olayın soruşturulacağını söyledi.

ABD'DEN SALDIRIYA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıyı "demokrasiye doğrudan bir tehdit" olarak nitelendirdi. ABD’li Bakan Rubio, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’yu suçlayarak, bu saldırının "Kolombiya hükümetinin en üst düzeylerinden gelen şiddet içerikli solcu söylemlerin bir sonucu" olduğunu öne sürdü. Rubio, "Başkan Petro, tahrik eden söylemleri azaltmalı ve Kolombiyalı yetkilileri korumalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya suikast
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