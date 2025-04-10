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O ülkenin belediyesinde tansiyon yükseldi... Talepleri reddedilince iki meclis üyesi istifasını verdi: "Suç ortağı olmamak için..."

İsviçre'nin Fribourg kantonunda iki belediye meclis üyesi, Filistin'e yardım yapılmamasını protesto ederek görevlerinden istifa etti. Kararın insanlık dışı olduğunu belirten üyeler, çifte standart uygulandığını belirterek tepki gösterdi.

O ülkenin belediyesinde tansiyon yükseldi... Talepleri reddedilince iki meclis üyesi istifasını verdi: "Suç ortağı olmamak için..."
Çiğdem Sevinç

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti. Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.

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"ÇİFTE STANDARDI KABUL ETMİYORUM”

Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsviçre Gazze belediye meclis
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