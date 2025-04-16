HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Obama'dan Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard'a destek mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Harvard'ı hedef almasının ‘hukuka aykırı’ olduğunu söyledi.

Obama'dan Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard'a destek mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi’ni hedef almasını eleştirerek okul yönetimine destek mesajı attı. Obama, Harvard yönetiminin tutumunu savunarak, akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

OBAMA'DAN DİĞER ÜNİVERSİTELERE DE ÇAĞRI

Yaptığı yazılı açıklamada Obama, “Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard’daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı” ifadelerini kullandı. Harvard yönetiminin bu süreçte sergilediği duruşun altını çizen Obama, diğer üniversitelerin de benzer şekilde hareket etmesini umduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti. ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi. Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'a karşı koyan Harvard'a faturası kesildi Trump'a karşı koyan Harvard'a faturası kesildi
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"
Trump Türkiye'ye gelecek mi? Altaylı'dan dikkat çeken iddiaTrump Türkiye'ye gelecek mi? Altaylı'dan dikkat çeken iddia
Anahtar Kelimeler:
Barack Obama Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.