Obama'dan Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard'a destek mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi’ni hedef almasını eleştirerek okul yönetimine destek mesajı attı. Obama, Harvard yönetiminin tutumunu savunarak, akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

OBAMA'DAN DİĞER ÜNİVERSİTELERE DE ÇAĞRI

Yaptığı yazılı açıklamada Obama, “Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard’daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı” ifadelerini kullandı. Harvard yönetiminin bu süreçte sergilediği duruşun altını çizen Obama, diğer üniversitelerin de benzer şekilde hareket etmesini umduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti. ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi. Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtti.