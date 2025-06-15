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Oğlunun çekiçli saldırısına uğradı, ağır yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı.

Oğlunun çekiçli saldırısına uğradı, ağır yaralandı

Şehitlik Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ailesiyle yaşan Y.B, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası M.B'nin (44) kafasına çekiçle vurdu.

Saldırıda, baba M.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaralının oğlu Y.B'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi süren M.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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