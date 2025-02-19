Yer Denizli...Öğrenci minibüsünde feci kaza! Turnuvaya öğrenci götüren minibüs devrildi: Eski hakemlerin kızı yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Manisa kara yolunun Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den, Denizli’de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüs, Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı araçla yolda ilerlerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte minibüs yol kenarındaki araziye yuvarlandı.

KAZA SONRASI DURUM

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ile öğrenci Nisa Yıldızer’in (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar arasında 26 kişi bulunuyor, bunlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılar arasında bazı kişilerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

“KAZANIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL”

Kazanın hemen ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun, “Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası’na İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi maalesef hayatını kaybetti, 26 da yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlandı. Vefat eden kişilere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebi için ise arkadaşımız çalışmalarına başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde, edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN NİSA YILDIZER’İN AİLESİ

Kazada hayatını kaybeden Nisa Yıldızer’in ailesi, eski hakem oldukları öğrenilen Korgün Yıldızer ile Gökçe Balikan Yıldızer çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Eski hakem anne Gökçe Balikan Yıldızer'in Reaktif Spor Antrenörlüğü yaptığı, eşi Korgün Yıldızer'in ise hakemlik sonrasında egzersiz uzmanı olduğu öğrenildi.

3 yaşında jimnastiğe başlayan Nisa, lise yıllarında haltere ilgi duyarak, İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü'ne katıldı. Aynı zamanda Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul takımında da yer alıyordu.

Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk annesi ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile Nisa Yıldızer'in cenazelerinin, bugün Denizli'den İzmir'e getirileceği öğrenildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANINDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden sporcular için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(DHA)