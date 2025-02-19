HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer Denizli...Öğrenci minibüsünde feci kaza! Turnuvaya öğrenci götüren minibüs devrildi: Eski hakemlerin kızı yaşamını yitirdi

Yer Denizli...Öğrenci minibüsünde feci kaza! Turnuvaya öğrenci götüren minibüs devrildi: Eski hakemlerin kızı yaşamını yitirdi

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
19.02.2025 09:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Buldan ilçesinde, öğrencileri halter turnuvasına götüren minibüsün kontrolden çıkarak araziye devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından yetkililer olay yerine sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yer Denizli...Öğrenci minibüsünde feci kaza! Turnuvaya öğrenci götüren minibüs devrildi: Eski hakemlerin kızı yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Manisa kara yolunun Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den, Denizli’de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüs, Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı araçla yolda ilerlerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte minibüs yol kenarındaki araziye yuvarlandı.

DENIZLIDEKI-KAZADA-HAYATINI-KAYBEDEN-15_571567_169297

KAZA SONRASI DURUM

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ile öğrenci Nisa Yıldızer’in (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar arasında 26 kişi bulunuyor, bunlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılar arasında bazı kişilerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DENIZLIDEKI-KAZADA-HAYATINI-KAYBEDEN-15_571566_169297

“KAZANIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL”

Kazanın hemen ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun, “Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası’na İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi maalesef hayatını kaybetti, 26 da yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlandı. Vefat eden kişilere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebi için ise arkadaşımız çalışmalarına başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde, edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

DENIZLIDEKI-KAZADA-HAYATINI-KAYBEDEN-15_571570_169297

HAYATINI KAYBEDEN NİSA YILDIZER’İN AİLESİ

Kazada hayatını kaybeden Nisa Yıldızer’in ailesi, eski hakem oldukları öğrenilen Korgün Yıldızer ile Gökçe Balikan Yıldızer çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Eski hakem anne Gökçe Balikan Yıldızer'in Reaktif Spor Antrenörlüğü yaptığı, eşi Korgün Yıldızer'in ise hakemlik sonrasında egzersiz uzmanı olduğu öğrenildi.

DENIZLIDEKI-KAZADA-HAYATINI-KAYBEDEN-15_571572_169297

3 yaşında jimnastiğe başlayan Nisa, lise yıllarında haltere ilgi duyarak, İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü'ne katıldı. Aynı zamanda Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul takımında da yer alıyordu.
Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk annesi ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile Nisa Yıldızer'in cenazelerinin, bugün Denizli'den İzmir'e getirileceği öğrenildi.

DENIZLIDEKI-KAZADA-HAYATINI-KAYBEDEN-15_571573_169297

GENÇLİK VE SPOR BAKANINDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden sporcular için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

DENIZLIDEKI-KAZADA-HAYATINI-KAYBEDEN-15_571574_169297

(DHA)

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyorKar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor
Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Denizli Gençlik ve Spor Bakanlığı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Evinin banyosunda korkunç cinayete kurban gitti! "Kanlar içinde bulduk" diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı!

Evinin banyosunda korkunç cinayete kurban gitti! "Kanlar içinde bulduk" diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.