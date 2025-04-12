Öğrencilerin gelecek planlarında yol gösterici oldu

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden öğrenciler, fakültelerin fiziki ve akademik altyapısı hakkında bilgi sahibi oldu. Fakültelerin akademik ve öğrencilerine sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ziyarette öğrenciler, uygulama alanlarını, amfileri, çeşitli laboratuvarları, sınıfları gezerek, fakültelerin eğitim süreci hakkında detaylı bilgi edindi. Bölümlerin akademik programları, eğitim yöntemleri, uygulamalı ders imkanları, ulusal ve uluslararası projelere katılım imkanları ile birlikte üniversite-sanayi iş birliği gibi pek çok konuda bilgi sahibi olan öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin teknik altyapısını inceleme şansı yakalarken bilimsel araştırma ortamlarının nasıl işlediğine dair gözlem yapma fırsatı yakaladı.

Üniversite atmosferini doğrudan deneyimleme imkanı bularak kendi eğitim hedefleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapabilme adına önemli kazanımlar elde eden öğrenciler böyle bir etkinliğin gelecek planlamaları açısından son derece yol gösterici olduğunu belirtti.

Lise öğrencilerinin üniversite hayatına dair daha derin bir anlayış geliştirmeleri ve Düzce Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal imkanları keşfetmeleri adına oldukça verimli geçen etkinlikte öğrenciler, gelecekteki eğitim planlamalarına yönelik önemli bir adım attı.,

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır