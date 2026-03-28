Öğrencilerin mektupları Mehmetçiğe ulaştı

Şırnak’ta vatani görevlerini yapan Mehmetçiğe Samsun’dan öğrencilerin yazdığı mektuplar ulaştı.
Samsun Tekkeköy Kahyalı İlkokulunda okuyan minik öğrencilerin yazdığı mektuplar Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçiğe ulaştı. Kato Dağı eteklerinde vatan görevi yapan Mehmetçik duygu dolu mektupları okuduktan sonra öğrencilere karşılık vererek mektup yolladı. Bu anlamlı çalışma ise Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum