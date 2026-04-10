Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 10 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı minibüs Kelkit ilçe merkezi istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Nafiz A. idaresindeki 24 UA 043 plakalı Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 2’Sİ AĞIR 10 YARALI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Kelkit ve Erzincan'da bulunan hastanelere sevk edildi.

OTOMOİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, öğretmenleri taşıyan serviste bulunan Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem G., Neslihan B., Tuğba D. ve Enes Ç.’nin yanı sıra Sebahattin T. ve araç sürücüsü Ali D. yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan Ulvıyya Ç. (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Nafiz A. ve Tunar İ.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA