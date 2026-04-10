HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 10 yaralı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı minibüs Kelkit ilçe merkezi istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Nafiz A. idaresindeki 24 UA 043 plakalı Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Kelkit ve Erzincan'da bulunan hastanelere sevk edildi.

OTOMOİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, öğretmenleri taşıyan serviste bulunan Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem G., Neslihan B., Tuğba D. ve Enes Ç.’nin yanı sıra Sebahattin T. ve araç sürücüsü Ali D. yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan Ulvıyya Ç. (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Nafiz A. ve Tunar İ.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

10 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.