Okul bahçesinde korku dolu anlar! Kızını rahatsız ettiğini öne sürdü, silahla rehin aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. H.Y., (43) kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A.'yı okulun bahçesinde silahla rehin aldı. Yaşanan olayın ardından durum ekiplere bildirildi. Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale etti ve H.Y.'yi gözaltına aldı. İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y (43) isimli şahıs, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A. (18) isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi.

OKUL BAHÇESİNDE SİLAHLA REHİN ALDI

H.Y. daha sonra yanındaki silahla U.C.A.'yı okulun bahçesinde rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, SİLAHLI ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AYRILDIKTAN SONRA, GENÇ KIZI RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

