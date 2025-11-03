HABER

Okul bahçesine giren köpek çocuklara büyük panik yaşattı: O anlar kameraya yansıdı

Çorum’da ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüste olan öğrencilere büyük panik yaşattı. Köpek öğretmenler tarafından uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Okul bahçesine giren köpek çocuklara büyük panik yaşattı: O anlar kameraya yansıdı

Olay, Üçtutlar Mahallesi Binevler 33. Sokak’ta bulunan Kocatepe İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs saatinde okul bahçesine giren başıboş köpek, bahçede oynayan öğrencilere panik yaşattı. Köpeğin üzerlerine doğru koştuğunu gören öğrencilerin bazıları koşarak okul binasına girerken, bazı öğrenciler ise büyük panik yaşadı. O sırada bahçede bulunan öğretmenler ise çocukları güvenli alana alarak köpeği uzaklaştırdı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde köpeğin çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise panik yaşadığı görülüyor.

Okul bahçesine giren köpek çocuklara büyük panik yaşattı: O anlar kameraya yansıdı 1

Okul bahçesine giren köpek çocuklara büyük panik yaşattı: O anlar kameraya yansıdı 2

Okul bahçesine giren köpek çocuklara büyük panik yaşattı: O anlar kameraya yansıdı 3

