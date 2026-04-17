Okul saldırganının 11 Nisan'daki yazısı ortaya çıktı: 'En üstün insanım'

Türkiye'yi kahreden okul saldırısında katil İsa Aras Mersinli'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Caninin 11 Nisan'da yazdığı nota ulaşıldı. Metindeki, "Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler." ifadesi dikkat çekti.

Ufuk Dağ

Türkiye üzüntü dolu bir haftayı geride bırakıyor. Önce Şanlıurfa'da ardında Kahramanmaraş'taki bir okula peş peşe saldırılar düzenlendi. Kahramanmaraş'taki saldırıda bir öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetti. Katilin 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli olduğu ortaya çıktı.

Derin yaralar bırakan saldırının katiliyle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. Poligonda atış taliminin ardından silahlı pozlarının da olması katille ilgili soru işaretlerini artırdı. Öğretmenleri katilin içe kapanık okulu sevmeyen bir yapısı olduğunu vurguladı. İyi kullandığı İngilizcesiyle bir not yazan katilin ifadeleri yeni soru işaretleri doğurdu.

Gazeteci Çetin Aydın, İsa Aras Mersinli'nin 11 Nisan'da İngilizce yazdığı bir notu paylaştı. Cani notunda bir hazırlık içinde olduğunu, yalnız olduğunu ve kendini üstün gördüğünü belirtmiş.

Kahramanmaraş'taki okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli’nin 11 Nisan tarihinde yazdıkları şu şekilde:

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir.

"AİLEM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ DURUMDA"

İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur.

"EN ÜSTÜN İNSANIM"

Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi.

"İNGİLİZCE'Yİ BIRAKAMIYORUM"

İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim. İngilizce'yi, insanların söylediklerini Türkçe'ye çevirerek öğrendim. Zamanla direkt İngilizce düşünmeye başladım. İngilizce'yi bu şekilde öğrendim. Zamanla Türkçe'den bağımsız düşünmeye başladım. Sadece İngilizce düşünüyordum. Bu yüzden İngilizce'yi bırakamıyorum.

Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm. Daha ilkokuldayken onların gerisinde olduklarını düşünürdüm. Benim kadar hızlı öğrenemediklerini fark ettim. Bu yüzden okulu bıraktım. Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı. Ben zaten herkesten daha iyiyim."

