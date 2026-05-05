Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların ziyaretçileri eksik olmuyor

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların mezarını ziyaret eden bir vatandaş, "Saldırganın bir mezarı dahi yok, varsa da nereye gömüldü bunları bizim milletimizin bilmesi hakkı. Bir namazı dahi kılınmadı" dedi.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda 9 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganın da öldüğü olayda 4 öğrenci yan yana Şeyh Adil Mezarlığı’nda defnedilmişti. Aradan geçen iki haftanın ardından çocukların mezarlarına ziyaretler sürüyor. Türkiye’nin farklı illerinden gelen aileler çocukların mezarlarına çiçekler ekip Kur’an-ı Kerim okuyor.

"ONLAR ŞEHİTLER KERVANINA KATILDILAR"

Saldırganın mezarının dahi olmadığını söyleyen vatandaşlardan Mahmut Doğru, "Uzaktan da olsa dualarını yapanlar, Kur’an-ı okuyan vardır elbette, ancak bizler buralara gelip yavrularımızın kabirlerinde bir Fatiha okumak üzse de bir yandan da onur veriyor. Çünkü onlar şehitler kervanına katıldılar. Saldırganın bir mezarı dahi yok, varsa da nereye gömüldü bunları bizim milletimizin bilmesi hakkı. Bir namazı dahi kılınmadı. Oradaki imam abimize de teşekkür ederiz namazını kılmadığı için. Diyecek çok şey var. Ama dediğimiz gibi burada hüzün ve gözyaşı var" dedi.

Trabzon’dan gelen Serpil Topal ise, "Bizler Trabzon’dan geliyoruz. Çocukları ziyaret etmek için geldik. Çok üzgünüz. Allah’ım annelerine babalarına sabırlar versin. İnşallah bir daha olmaz. Katil zanlısının en büyük suçu anne ve babasında. Çünkü evde o kadar silah hiç saklanır mı? Tabii ki de sen evde o kadar silah saklarsan o çocuk da onları alır, istediği gibi hareket eder. Bunları ailesinin düşünmesi lazımdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

