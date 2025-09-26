Okul servis şoföründen trafikte skandal hareket! Önce önünü kesti sonra tehdit etti: "Nefesini keserim"

Gebze ilçesinde dün, okul servis minibüsünün şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü “Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim” diyerek tehdit etti.

Araç sürücüsü, cep telefonu ile kayıt altına aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri servis şoförünü tespit ederek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır