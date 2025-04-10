Okulda kavga ihbara giden polislere öğrencilerden pastalı sürpriz

Okul yetkilileri, telefonla polisi arayıp okullarında kavga çıktığını belirterek ihbarda bulundu. Motosikletli Polis Timleri kısa sürede ihbarın yapıldığı okula gitti. Kavganın nerede olduğunu anlamaya çalışan polisleri alkışlarla karşılayan okulun öğretmen ve öğrencileri polisler için pasta kesip, günlerini kutladı. Polislere pasta ikramında bulunan öğrenciler, "Sizi çok seviyoruz. Gününüz kutlu olsun. Okulumuza kısa sürede geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz" dedi.

Polisler öğrencilerle birlikte kestikleri pastanın ardından tekrar görev yerlerine döndü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır