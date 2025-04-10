HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okulda kavga ihbara giden polislere öğrencilerden pastalı sürpriz

Erzurum'da özel bir kolejin öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 'sahte ihbar'da bulunarak çağırdıkları polisler için pasta kesti.

Okulda kavga ihbara giden polislere öğrencilerden pastalı sürpriz

Okul yetkilileri, telefonla polisi arayıp okullarında kavga çıktığını belirterek ihbarda bulundu. Motosikletli Polis Timleri kısa sürede ihbarın yapıldığı okula gitti. Kavganın nerede olduğunu anlamaya çalışan polisleri alkışlarla karşılayan okulun öğretmen ve öğrencileri polisler için pasta kesip, günlerini kutladı. Polislere pasta ikramında bulunan öğrenciler, "Sizi çok seviyoruz. Gününüz kutlu olsun. Okulumuza kısa sürede geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz" dedi.

Polisler öğrencilerle birlikte kestikleri pastanın ardından tekrar görev yerlerine döndü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı!Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı!
Ankara’da çıkan yangında ev resmen küle döndü Ankara’da çıkan yangında ev resmen küle döndü

Anahtar Kelimeler:
polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

Terim bu sefer de 45 dakikada yaptı! Arabistan'da en çok o konuşuluyor...

Terim bu sefer de 45 dakikada yaptı! Arabistan'da en çok o konuşuluyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.