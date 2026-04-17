'Okullara saldırı yapacağız' mesajlarıyla 2 ili korkuttular! Çok sayıda 'çocuk' yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılara ilişkin resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik bilgileri alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu öven ve okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, 6’sı çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOMBALAMA YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan Burak Doğan'ın haberine göre Telegram’dan Maraş’taki saldırıyla alakalı bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi çocuk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Şahsın evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

KÜTAHYA'DA DA BİR GÖZALTI

Kütahya’nın Simav ilçesinde öğrencileri ve velileri yanıltıcı nitelikte, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunda endişe ile paniğe sebebiyet verebilecek paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahıs da yakalanıp hakkında kanuni işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreçte, Simav ilçemizde öğrencilerimiz ve velilerimizi yanıltıcı nitelikte, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunda endişe ile paniğe sebebiyet verebilecek paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dendi.

Kaymakamlık açıklamasında, söz konusu paylaşımların sosyal medya platformları üzerinden yayılması üzerine, ilgili birimlerce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde şahsın kimliği tespit edilerek bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kamu düzenini bozabilecek, vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk edebilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Özellikle öğrencilerimizin ve velilerimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bu tür asılsız paylaşımlara karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

EGM TOPLAM RAKAMI DUYURDU: 411 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında ülke genelinde 411 şüphelinin yakalandığını, 1886 URL adresine ise erişim getirildiğini duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

•1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir.

• Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

•Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır.

•Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır.

Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır