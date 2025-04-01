Okyanus üzerindeyken uçağın kapısını açmaya çalıştı

Endonezya'nın Bali Adası’ndan Avustralya’nın Melbourne kentine giden yolcu uçağı, bir yolcunun uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Hava yolu şirketinin açıklamasında, “31 Mart Pazartesi gecesi Denpasar'a dönen uçakta, yolculardan biri uçağın kapılarından birini açmaya çalıştı ve mürettebatımıza kötü davrandı” ifadeleri yer aldı.

Uçuş ekibinin, duruma hızla müdahale ettiği ve pilotun, güvenlik nedeniyle Bali’ye dönme kararı aldığı belirtildi. Yolcunun ise Bali'deki yerel yetkililer tarafından uçaktan indirildiği kaydedildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten alınan verilere göre, uçağın uçuştan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğü görüldü. Uçakta tam olarak kaç yolcu ve mürettebat bulunduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır