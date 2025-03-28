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Olağanüstü kurultay nedir, nasıl ve neden yapılır? Olağanüstü kurultay hangi durumlarda toplanır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
28.03.2025 18:30
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Siyasette ve politikada vatandaşları ilgilendiren bazı kararlar alınır ya da seçimler gerçekleştirilir. Bu tür işlemlerde olağan ya da olağan üstü durumlarda hayata geçirilen çeşitli uygulamalar için bazı terimler ve kavramlar kullanılır.

Olağanüstü kurultay nedir, nasıl ve neden yapılır? Olağanüstü kurultay hangi durumlarda toplanır?

İçindekiler

  • Olağanüstü kurultay nedir?
  • Olağanüstü kurultay ne işe yarar? Olağanüstü kurultay neden yapılır?
  • Olağanüstü kurultay nasıl yapılır?
  • Olağanüstü kurultay hangi durumlarda toplanır?

Kurultay, Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle siyasi partiler, çeşitli meslek odaları ya da sivil toplum kuruluşları gibi yapılar için geçerliliği bulunan ve kullanılan bir terimdir. Bu tür kuruluşların en üstte yer alan karar alma organı için yapılan genel toplantıları ifade etmek amacı ile kullanılır.

Olağanüstü kurultay nedir?

Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ya da benzeri organizasyonlarda, normal şartlar altında belirli aralıklarla genel toplantılar yapılır. Bu tür toplantılar kurultay olarak anılır. Ancak bazen acil durumlarda ya da özel bir gündem nedeni ile kurultay toplanabilir. Böyle olduğu zaman yapılan bu kurultay olağanüstü kurultay olarak isimlendirilir.

Siyasi partilerin tüzüklerine göre belli bir üye sayısının ve oranının talebi ile ya da parti yönetim kurulunun kararı ile toplantı yapılabilir. Genel olarak yönetim değişiklikleri, tüzükte değişiklikler ya da önemli kabul edilen stratejik ararlar ve kriz durumlarında olağan üstü kurultay düzenlenebilmektedir.

Olağanüstü kurultay ne işe yarar? Olağanüstü kurultay neden yapılır?

Bir siyasi partide ani yaşanan durumlarda yeni lider belirlenmesi gerekebilir. Aynı zamanda partide belli bir imza sayısına ulaşarak da olağanüstü kurultay talebinde bulunulabilir. Çok büyük bir siyasi değişiklik ya da ideolojik dönüşüm kararı da yine bu olağanüstü kurultayda alınır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bir örnek olarak 26 Aralık 1938 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü kurultayı gösterilebilir. Bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından toplanan olağanüstü kurultay ile genel başkan belirlenmek durumunda kalınmıştır.

Olağanüstü kurultay nasıl yapılır?

Bir sivil toplum örgütünün ya da siyasi partinin genel kurulu denetim ya da yönetim kurulunun gerekli olarak gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinden belli orandaki kişilerin yazılı başvuru yapması üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü bir toplantı yapılır.

Tüm siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında olağanüstü durumlar yaşanmasına karşılık olarak alınan resmi bir karar ile olağanüstü kurultay toplantısı yapılabilmektedir. Bu toplantılarda özel ve acil durumlar ile ilgili kararlar alınır.

Olağanüstü kurultay hangi durumlarda toplanır?

Toplanacak olan olağanüstü kurultay kararının alınması için geçerli bir gerekçe öne sürülmeli ve tüzük doğrultusunda belirlenen kurallara uyulmalıdır. Olağanüstü kurultay gerçekleştirme kararı her durumda alınamaz. Alınabileceği bazı durumlar ve açıklamaları şunlardır:

  • Bir partide ya da sivil toplum kuruluşunda liderlik krizi yaşandığı zaman karşı görüşte olan kişiler belirlenen imza sayısını toplayarak olağanüstü kurultay talebinde bulunabilirler.
  • Büyük ve ciddi bir ideolojik durumda olağanüstü kurultay toplanabilir.

  • Ciddi bir siyasi değişim varsa olağanüstü kurultay toplanır.

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kurultay
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