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  4. Olası depreme hazırlık önlemi! Üniversitesi hastanesi güçlendiriliyor

Olası depreme hazırlık önlemi! Üniversitesi hastanesi güçlendiriliyor

04.03.2025 09:15
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, oluşabilecek depremlere karşı yataklı servisler binası güçlendirmesi ve yoğun bakım/ameliyathane alanlarının yenilenmesi çalışmasını başlattı.

Olası depreme hazırlık önlemi! Üniversitesi hastanesi güçlendiriliyor

Yıllık yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, vatandaşların nitelikli hizmet alabilmeleri, çalışan personelin de güvenli ve ferah bir ortamda hizmet sunabilmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan güçlendirme ve yenileme çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başhekimlikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmek için başlattığımız güçlendirme ve yenileme tadilatını kısa sürede tamamlamak adına çalışmalarımız en yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu süreç zarfında göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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