HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

Oltu çayı yükseldi, taşkın riski artabilir

Oltu Çayı’nda su seviyesi artıyor. Vatandaşlar endişeli.

Erzurum’un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı’nda, havaların ısınmasıyla birlikte debi yükselmeye başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından, dağlardaki kar örtüsünün erimeye başlaması su seviyesinde artışa yol açtı. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan karın çözülmesiyle çayın akışında gözle görülür bir yükseliş yaşandığı bildirildi.

Artan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Çay çevresinde tarım arazileri bulunan bölge halkı, karların hızlı erimesi durumunda taşkın riskinin artabileceğini ifade ediyor.

"İNŞALLAH BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANMAZ"

İlçe sakinlerinden İsmail Hakkı Ekinci, bu yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışı görüldüğünü belirterek, "Dağlarda halen ciddi miktarda kar var. Karın yavaş erimesi bizim için iyi, ancak ani erimeler olursa arazilerimiz sel altında kalabilir. Şu anda suyun debisi yüksek olduğu için tarlalarımızı sulayamıyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş Hakan Bulut ise çaydaki yükselişe dikkat çekerek, "Oltu Çayı coşkun akıyor. Karlar eriyor, inşallah büyük bir felaket yaşanmaz. Herkesin çayırı, tarlası var, umarız sezon sorunsuz geçer" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşların olası taşkın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çay Oltu tarım taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.