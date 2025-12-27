HABER

Oltu ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu Oltu ilçe merkezinde, öğle saatlerinden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte saat 14.00 sıralarında kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu Oltu ilçe merkezinde, öğle saatlerinden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte saat 14.00 sıralarında kar yağışı başladı. Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerini sevindirdi.

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, yılın ilk karının bolluk ve bereket getirmesini dilerlerken "Bu kar kaynak sularına da can suyu oldu" şeklinde konuştular.
Yetkililer, hava şartlarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

