Ölümden döndü! ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Brüksel’deki NATO toplantısından dönen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in uçağı, ön camında oluşan çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı. Pentagon, inişin prosedürlere uygun şekilde gerçekleştiğini ve tüm yolcuların güvende olduğunu açıkladı.

Mustafa Fidan

Brüksel'deki NATO toplantısından dönen Pete Hegseth'in içinde bulunduğu uçağın ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığı açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NATO toplantısından dönen Hegseth'in uçağının ön camında meydana gelen çatlama nedeniyle İngiltere'deki bir havalimanına acil iniş yaptığı bilgisini paylaştı.

UÇAĞIN ÖN CAMINDA ÇATLAK MEYDANA GELDİ

Parnell, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Hegseth'in uçağı, ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı" ifadesini kullandı.

Uçağın "standart prosedürlere uygun şekilde" indiğinin altını çizen Parnell, Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkesin güvende olduğunu kaydetti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN GİDİŞATINI DEĞERLENDİRMİŞTİ

Bakan Hegseth, bugün, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Ukrayna Savunma İrtibat Grubu Toplantısı'na katılmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirmişti.

