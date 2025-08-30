Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Olay, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi eski devlet hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan sağ dönüş yapmaya çalışan motosiklet, aynı yönde ilerleyen 63 AJZ 568 plakalı beton mikserinin kör noktasına geldi. Bu sırada beton mikserinin altında kalmak üzere olan motosiklet ve sürücüsü, mikser sürücüsünün durumu fark ederek durması üzerine ölümden son anda kurtuldu.

Feci kazanın eşiğinden dönülen anlar kamerada

Feci kazanın eşiğinden dönülen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beton mikserinin altında kalmak üzere olan motosiklet sürücüsünün kendisini son anda atması ve hemen sonrasında ise beton mikserinin durma anları yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır