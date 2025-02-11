Ölüme yol açabilir! Havalar soğuyunca yaygınlaştı! Her gün kullanmak doğru değilmiş

Vitaminler, mineraller soğuk havla birlikte takviye gıdaları şeker gibi kullanmaya başladık. Gelişi güzel takviye kullanmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Yani faydadan çok zarar getiriyor.

Kanal D Ana Haber'e konuşan uzman isim vitamin alayım derken sağlığımızdan olmamak için uyarılarda bulundu.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, "Bilinçsiz kullanıldığında son derece tehlikeli olabilirler. Her gün vitamin almak önerilen bir yaklaşım değildir. Mesela aşırı A vitamini kullanımı, ölümlere, kanser gelişimine ve osteoporoza yol açabilir. Kalpte ritim bozukluklarına yol açabilir. Böbrek yetmezliğine yol açtığı için takip ettiğimiz, D vitamini aşırı kullanımı hastaları var. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasıyla ilgili etkileşime girebilir" dedi.

Ayrıca düzenli ilaç kullanıyorsanız aldığınız vitaminler etkileşime girebilir diye uyarıyor uzmanlar. Hatta mevcut bir hastalığın fark edilmesini bile engelleyebilir.

Demir kaybına yol açan bir hastalığınız vardır, onun araştırılmasını engelleyip sürekli demir takviyesi kullanırsanız zarar görebilirsiniz ve tanı gecikebilir. Takviye gıdalara başlarken hekime sormak kadar bitirirken de danışmak önemli.