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Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam"

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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra Eskişehir'de yakalanan cani Arif Sefa Özdemir'in öldürdüğü Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunissa Demir konuştu. Acılı anne kızının kaybını televizyondaki altyazıdan anladığını belirtti. Ayrıca Demir açıklamasında, "Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, ‘Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam’ diyen bir öğretmendi" dedi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Katil Özdemir'in yaptığı korkunç katliamda hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Sena Demir'in acılı annesi Hayrunissa Demir konuştu. Anne Demir'in kızı hakkında söyledikleri yürekleri dağladı.

Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam" 1

AYŞE SENA ÖĞRETMENİN ANNESİ, OLAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi. Hayrunissa Demir, “Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. ‘Müdür Bey bir olay mı var?’ diye sordum. ‘Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen’ dedi. Ben de ‘Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın’ dedim. Müdür Bey, ‘Hayır onunla ilgisi yok’ dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım" dedi.

Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam" 2

‘OKULUNA ŞEVKLE GİDERDİ’

Hayrunnisa Demir, “Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. ‘Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,’ derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi" diye konuştu.

Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam" 3

‘KÖY OKULUNDA ÇOK MUTLUYDU’

Demir, “Dönem birincisi olarak Hacettepe'yi bitirmişti. Köy okulunda çok mutluydu. 'Onlara oturmayı, kalkmayı, güzel ahlaklı olmayı, çevreciliği öğretiyorum anne’ diyordu. Eczacılığı istiyordu fakat eczacılıktan daha güzel bir meslek olduğunu düşünüyordu. Çünkü daha faydalı bir şey yaptığını düşünüyordu. Çok idealistti her anlamda, davranışsal, oturma, kalkma, dürüstlük, adalet anlamında gerçekten örnek bir öğretmendi. Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, ‘Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam’ diyen bir öğretmendi" dedi.

Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam" 4

‘ONUN ANISINA DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİM’

Kızının hayalleri olduğunu söyleyen Hayrunissa Demir, “Hayalleri vardı çocukların gelecekleriyle ilgili. Çok zeki çocuklar olduğunu söylüyordu. Uzman öğretmen olmuştu ve öğretmenlikten çok mutluydu, köyden ve Afyon'dan çok memnun bir öğretmendi. ‘Anne burada çok mutlu oluyorum. Antalya'ya geldiğim zaman çok kargaşa, karmaşa. Orada düşünme, tefekkür etme vakti buluyorum' diyordu. ‘Çok mutluyum ben orada. Onlara hep bir şeyler öğretiyorum, hediyeler alıyorum’ derdi. Ben geçen yıl ayrıldım öğretmenlikten. Eğitim alamayan, özel eğitim gerektiren çocuklara fahri olarak ders verme, okuma yazma öğretme, davranış eğitimi yapma gibi amaçlarım var benim. Tabii ki çocuğumun böyle gaddarca öldürülmesinden sonra, onun anısına devam edeceğim" diye konuştu.

Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam" 5

'ÖLDÜĞÜNÜ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM’

Demir, “Arkadaki öğretmeni indirmiş o saldırgan. Öğretmen yalvarmış, yere kapanmış, ‘Beni öldürme’ diye. Bunlara da 'İnin aşağıya' demiş. Muhtemelen benim çocuğum, arkadaşını bırakmamak için olduğunu düşünüyorum. Yani basıp belki gidebilirdi. Yanındaki din bilgisi öğretmeni de inmiyor. Muhtemelen diyorum benim kızım insanlara ihanet eden bir çocuk olmadığı için diye düşünüyorum, o arkadaşı, inen arkadaşını orada bırakmamak için bu şekilde bir davranış yapmıştı. Dışarıdan tarıyor. Yandan giriyor işte, akciğerini, kalbini parçalıyor. Ölü olarak gitmiyor hastaneye, orada ameliyat esnasında çıkaramıyorlar, kan kaybından vefat ediyor. Onun öldüğünü hiç düşünmüyorum" dedi.

Ölümünü altyazıdan anlamış... Ayşe öğretmenin acılı annesi konuştu! "Ben eve haram para sokmam" 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar
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