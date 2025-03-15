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  4. Ömer Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

Ömer Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

15.03.2025 14:41
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanlığıyla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğunu söyledi. Çelik, batılı devletlere bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Ömer Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

“İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz.” diyen Çelik, gelişmiş demokrasilerin İslamofobi ile etkin mücadele etmediğini söyledi.

"TÜM KESİMLERİ ZEHİRLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yapıp, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını İslam düşmanlığı olarak tanımladığını ifade eden Çelik, “İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TÜM İNSANLIĞIN MESELESİ"

Çelik şöyle devam etti:

“İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur. İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir. Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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