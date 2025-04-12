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Önce çarptı sonra kaçtı! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaçan sürücü aranıyor

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Fatih Varlık ağır yaralandı. Entübe edilen Varlık'ın hayati tehlikesi devam ederken kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Önce çarptı sonra kaçtı! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
Begüm Özkaynak

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde Cebeci Tüneli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MIB 027 plakalı motosiklet ile seyir halindeki Fatih Varlık'a, hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından Hafif ticari araç sürücüsü kaçarken yere savrulan motosikletli yaralandı.

ENTÜBE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine kazanın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Ağır yaralanan Varlık ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Varlık'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan kaza
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