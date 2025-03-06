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  4. Önce Cendere Köprüsü ardından kaymakamlık binası! Yeşile döndüler

Önce Cendere Köprüsü ardından kaymakamlık binası! Yeşile döndüler

06.03.2025 08:56
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Yeşilay Haftası kapsamında, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Önce Cendere Köprüsü ardından kaymakamlık binası! Yeşile döndüler

Kahta'da uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için yeşile bürünen antik Roma döneminin en büyük eserlerinden 1850 yıllık Cendere Köprüsü'nden sonra Kahta Kaymakamlık binası da yeşile büründü.

İlçenin tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Cendere Köprüsü ile Kahta Kaymakamlığı binası, Yeşilay'ı simgeleyen yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Bu özel etkinlik, "En İyi Narkotik Polisi: Anne - Kahta Modeli" projesi çerçevesinde hayata geçirilerek, bağımlılıkla mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Yeşil ışıklandırma, sağlıklı yaşamın önemini vurgularken, aynı zamanda bağımlılıkla mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğu mesajını verdi.

Kahta halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanan bu görsel farkındalık etkinliği, toplumun tüm kesimlerine bağımlılıkla mücadelede ortak bir bilinç kazandırmayı hedefliyor. Yeşil ışıkların altında verilen bu güçlü mesaj, bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir yaşamın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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