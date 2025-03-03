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  4. Önce kaldırıma sonra duvara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Önce kaldırıma sonra duvara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

03.03.2025 09:31
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Önce kaldırıma sonra duvara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Kerem Yüksel (19) yönetimindeki 44 NL 319 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kerem Yüksel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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