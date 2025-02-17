Önce kuvvetli sağanak, sonra ‘Altay kar fırtınası’ geliyor! İstanbul dahil 7 ilde sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Hava durumu haberlerinde kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağışlarla ile ilgili son gelişmeler merak edilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkili olacak.

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış kuvvetli olacak.

İç Ege’nin yüksek kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA’DA SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları: Marmara’da 2 ila 4 derece düşecek. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Rüzgar etkisini artıracak. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan 30-50 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DON UYARISI

Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışların görülebileceği uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne ve Kırklareli gibi illerde sağanak yağışın su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

ÇIĞ, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

İç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sürücülerin yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN ŞEHİRLER

Meteoroloji, sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İşte kuvvetli yağış, fırtına ve don riskinin olduğu iller:

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Zonguldak

Bartın

Düzce

ALTAY KAR FIRTINASI GELİYOR: MARMARA VE KARADENİZ’DE ETKİLİ OLACAK

Hava Forum tarafından da Marmara'ya yönelik son uyarılar gerçekleştirildi. Sibirya'dan geldikten sonra yurdumuzda ciddi bir etki yaratması beklenen sistemle ilgili hem tarih hem de uyarı verdi. 79 ili etkilemesi bekleniyor. Yüzde 92 giriş yapacak.

Hava Forum'un tarih de verdiği paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Vakit tamam. Başlıyoruz! Hazır mıyız? Tahminlere göre yurdumuz hafta ortasından itibaren Arktik kökenli Sibirya destekli ALTAY KAR FIRTINASI'nın etkisine girecek. 70 şehir kar potasına giriyor. Marmara ve özellikle Karadeniz'de etkili kar var! "

Hava Forum’dan yapılan son paylaşımda ise "Altay Kar Fırtınası, şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne yola çıkmak için son hazırlıklarını yapıyor. Çarşambadan sonra şu etkileri yapması yüksek ihtimal: - Okul kar tatilleri - İşyerleri için uzaktan çalışmalar - Zamanla şimşekli, gökgürültülü kar yağışları" ifadeleri kullanıldı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA’DA SAĞANAK YAĞIŞ VE PUSLU HAVA HAKİM

Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanaklar görülebilir. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.

Çanakkale: 9°C, İstanbul: 7°C, Edirne: 6°C, Kırklareli: 5°C

EGE’DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Ege Bölgesi genelinde sağanak yağış hakim olacak. Kuzey Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olması tahmin edilirken, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

İzmir: 16°C, Manisa: 16°C, Denizli: 16°C, Afyonkarahisar: 12°C

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Antalya’da sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.

Adana: 19°C, Antalya: 16°C, Mersin: 18°C, Hatay: 16°C

İÇ ANADOLU’DA KAR VE DON TEHLİKESİ

İç Anadolu’nun kuzeybatısında yağmur, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Ankara ve Eskişehir’de yağışların gece saatlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı yaşanabilir.

Ankara: 11°C, Eskişehir: 13°C, Konya: 13°C, Sivas: 4°C

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

BATI KARADENİZ’DE FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur etkili olacak. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.

Bolu: 12°C, Düzce: 9°C, Kastamonu: 6°C, Zonguldak: 7°C

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Samsun ve Artvin’de yağışlı hava etkili olurken, iç kesimlerde don ve buzlanma görülebilir.

Amasya: 15°C, Samsun: 10°C, Trabzon: 12°C, Erzurum: -1°C, Van: 3°C

Güneydoğu Anadolu’da yağış gece saatlerinde başlayacak

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren Gaziantep ve Şanlıurfa’da sağanak yağmur görülebilir. Kuzey kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi bulunuyor.

Diyarbakır: 13°C, Gaziantep: 14°C, Siirt: 13°C, Şanlıurfa: 14°C

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Özellikle Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgarların etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise orta kuvvette rüzgarlar görülecek.