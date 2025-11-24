Önce Sakarya sonra Tekirdağ! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da, edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu öne sürülen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

Rahatsızlanan 14 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Öğrencilerden 12’sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

Bir zehirlenme vakası da Tekirdağ Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin evde hazırlayıp getirdiği yemeklerle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çeşitli yemekler yiyen öğrencilerden 5'i zehirlendi.

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine liseye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 5 öğrenciyi Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken farklı türdeki birçok yemeğin yenilmesi sonucu mide bulantısı şikayeti oluşabileceği öğrenildi.Kaynak: İHA