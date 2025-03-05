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  4. Önce vurdu sonra arkadaşlarıyla beraber kayıplara karıştı... Husumetlisini yaraladı!

Önce vurdu sonra arkadaşlarıyla beraber kayıplara karıştı... Husumetlisini yaraladı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 08:47
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Çorum'da bir şahıs, arkadaşları ile evine gittiği husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Önce vurdu sonra arkadaşlarıyla beraber kayıplara karıştı... Husumetlisini yaraladı!

Olay, Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S., arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu E.Y.'nin evine gitti. Burada Ö.S. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.S. yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.'ye ateş etti. Silahla vurulan E.Y. yaralanırken, Ö.S. ve arkadaşları kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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SAĞLIK EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Ö.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kavga tabanca
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