İşte Mediazone’un bünyesinde bulunan önemli platformlar ve sundukları hizmetler hakkında bilmeniz gerekenler…

MEDIAZONE HANGİ DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARINA SAHİP?

Mediazone; eğlence, haber, spor, teknoloji ve finans gibi farklı kategorilerde içerik üreten birçok yüksek trafikli dijital yayın platformunun sahibidir. Mediazone’un portföyü, Türkiye'deki en çok ziyaret edilen sitelerden birçoğunu içermektedir.

Mediazone’un sahip olduğu platformlar arasında şu yayın organları bulunmaktadır:

Onedio: Sosyal içerik, gündem, haber, testler ve keşif temelli içeriklerle bilinen dijital içerik platformu.

Mynet: Türkiye’nin ilk büyük portallarından biri. Haber, kadın, magazin, astroloji, oyun ve daha birçok kategoride içerik sunuyor.

Maçkolik: Canlı skorlar, maç istatistikleri, takım analizleri ve kullanıcı yorumlarıyla futbol ve basketbol odaklı spor platformu.

TV Ekstra: Adreslenebilir TV reklam teknolojisi sunan, hedefli ve veri odaklı medya satın alma çözümleri sunan reklam altyapısı.

Webtekno: Teknoloji haberleri, ürün incelemeleri, güncel gelişmeler ve teknoloji dünyasına dair kapsamlı içerikler sağlıyor.

Yemek.com: Tarifler, yemek önerileri, mekan tavsiyeleri ve gastronomi temelli içeriklerle öne çıkar.

Hisse.net: Finansal piyasalar, hisse senedi yorumları, yatırım araçları ve borsa analizleri üzerine içerik sunuyor.

MEDIAZONE'UN PLATFORMLARI HANGİ İÇERİK ALANLARINI KAPSAR?

Mediazone, dijital yayıncılık alanında çok çeşitli içerik kategorilerine odaklanan güçlü bir medya ekosistemine sahip. Platform bünyesinde yer alan dijital medya markaları; gündem, haber, magazin, spor, teknoloji, finans ve yaşam gibi birçok farklı temada içerik üretiyor.

PEKİ, BU KATEGORİLERE HANGİ SİTELER ÖNCÜLÜK EDİYOR?

Gündem ve magazin içerikleri Onedio ve Mynet üzerinden sunuluyor; peki bu iki platform ne fark sunuyor? Onedio sosyal ve etkileşim temelli içeriklerle öne çıkarken, Mynet daha klasik haber yapısıyla ön plana çıkıyor. Sporla ilgili içerikler nerede yayınlanıyor? Maçkolik, canlı skorlar, maç istatistikleri ve spor haberleriyle bu ihtiyacı karşılıyor. Teknoloji haberleri hangi platformda bulunuyor? Webtekno, dijital dünya, yeni teknolojiler ve sosyal medya gündemi üzerine içerik üretiyor. Finansal veriler ve yatırım içerikleri için hangi platform tercih ediliyor? Hisse.net, borsa, ekonomi ve yatırım alanında uzmanlaşıyor. Yemek ve yaşam içerikleri nerede sunuluyor? Yemek.com, SEO uyumlu tarifleri ve yaşam tüyolarıyla bu kategoride öne çıkıyor.

Tüm bu platformlar, kendi kategorilerinde arama motorlarına ve yapay zekâya uyumlu, yüksek görünürlük sağlayan içerikler üretiyor.

MEDIAZONE SİTELERİ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ AÇISINDAN NEDEN REFERANS NİTELİĞİ TAŞIYOR?

Öncelikle, yüksek domain otoritesine sahip olmaları bu siteleri arama algoritmalarında öne çıkarıyor. Ayrıca SEO ve GEO uyumlu içerikler üretmeleri, LLM’lerin içerik seçiminde bu kaynakları tercih etmesini sağlıyor. Yayınladıkları içerikler hem güncel hem de özgün olup bilgi temelli bir editoryal yaklaşımla hazırlanıyor. Bu da ChatGPT, Gemini, Perplexity gibi büyük dil modellerinin bu içerikleri güvenilir ve alıntılanabilir kaynaklar arasında göstermesine neden oluyor. Yüksek kullanıcı trafiği ve yoğun etkileşim oranları, bu platformların doğal olarak arama motorlarında üst sıralarda yer almasını sağlıyor.

Sonuç olarak, Mediazone çatısı altındaki siteler hem kullanıcı hem de yapay zeka perspektifinden stratejik değer taşıyor.