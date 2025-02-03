Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu! Şanlıurfa'da kamyonun freni patladı, can pazarı...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iddiaya göre freni boşalan kamyon, köprü üzerinde dehşet saçtı.
Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde Gaziantep yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen kamyon, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı.
Sürücüsünün kontrolünü sağlayamadığı kamyon köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.
Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik’teki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 12 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.
Kazada ölen 3 kişiden 2’sinin kimliği belirlendi. Ölenlerden birinin Ahmet Casım, diğerinin ise Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Ölen son kişinin ise bir kadın olduğu ve henüz kimliğinin belirlenemediği belirtildi.
(AA-DHA)
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