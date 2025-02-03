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Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu! Şanlıurfa'da kamyonun freni patladı, can pazarı...

03.02.2025 06:27
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Şanlıurfa Birecik'te freni boşalan kamyon köprü üzerinde çarpıştığı araçla birlikte üst geçitten uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazada ölen 3 kişiden ikisinin kimliği belirlendi.

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu! Şanlıurfa'da kamyonun freni patladı, can pazarı...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iddiaya göre freni boşalan kamyon, köprü üzerinde dehşet saçtı.

KONTROLDEN ÇIKIP 7 ARACA ÇARPTI

Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde Gaziantep yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen kamyon, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı.

OTOMOBİLLE BİRLİKTE AŞAĞI UÇTU

Sürücüsünün kontrolünü sağlayamadığı kamyon köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

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Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik’teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 12 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.

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Kazada ölen 3 kişiden 2’sinin kimliği belirlendi. Ölenlerden birinin Ahmet Casım, diğerinin ise Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Ölen son kişinin ise bir kadın olduğu ve henüz kimliğinin belirlenemediği belirtildi.

(AA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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