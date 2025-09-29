OpenAI duyurdu! ChatGPT'ye geldi, kullanıma sunulmaya başlandı

Dijital platformlarda çocukların güvenliği ve ebeveynlerin kontrol ihtiyacı giderek daha fazla önem kazanırken, popüler yapay zekâ uygulamalarında da bu yönde yeni adımlar atılıyor.

CHATGPT'YE "EBEVEYN DENETİMİ" GELDİ

ChatGPT’ye "Ebeveyn Denetimleri" özelliği geldi. Artık ebeveynler ve gençler hesaplarını birbirine bağlayarak gençler için daha güçlü korumaların otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilecek.

Introducing parental controls in ChatGPT.



Now parents and teens can link accounts to automatically get stronger safeguards for teens. Parents also gain tools to adjust features & set limits that work for their family.



Rolling out to all ChatGPT users today on web, mobile soon. pic.twitter.com/kcAB8fGAWG — OpenAI (@OpenAI) September 29, 2025

Ebeveynler ayrıca özellikleri ayarlayabilecek ve ailelerine uygun sınırlar koyabilecek araçlara da erişim kazanıyor.

Bu özellik bugün itibarıyla tüm ChatGPT kullanıcılarına web üzerinden sunulmaya başlandı, mobil sürüm ise yakında gelecek.