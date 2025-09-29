HABER

OpenAI duyurdu! ChatGPT'ye geldi, kullanıma sunulmaya başlandı

OpenAI, ChatGPT’ye ebeveyn denetimleri getirdi. Özellik bugünden itibaren web kullanıcılarına açıldı, mobil sürüm ise yakında devreye girecek. Bu adım, yapay zekâ uygulamalarında çocuk güvenliğine yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Enes Çırtlık

Dijital platformlarda çocukların güvenliği ve ebeveynlerin kontrol ihtiyacı giderek daha fazla önem kazanırken, popüler yapay zekâ uygulamalarında da bu yönde yeni adımlar atılıyor.

CHATGPT'YE "EBEVEYN DENETİMİ" GELDİ

ChatGPT’ye "Ebeveyn Denetimleri" özelliği geldi. Artık ebeveynler ve gençler hesaplarını birbirine bağlayarak gençler için daha güçlü korumaların otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilecek.

Ebeveynler ayrıca özellikleri ayarlayabilecek ve ailelerine uygun sınırlar koyabilecek araçlara da erişim kazanıyor.

Bu özellik bugün itibarıyla tüm ChatGPT kullanıcılarına web üzerinden sunulmaya başlandı, mobil sürüm ise yakında gelecek.

OpenAI ChatGPT
