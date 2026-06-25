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OpenAI kendi yapay zeka çipini tanıttı: ChatGPT'nin arkasındaki güç değişebilir

Yapay zeka yarışında yalnızca modeller değil, bu modelleri çalıştıran çipler de giderek daha kritik hale geliyor. OpenAI da Broadcom ile birlikte geliştirdiği ilk özel yapay zeka çipi Jalapeno'yu tanıtarak bu alanda önemli bir adım attı.

OpenAI kendi yapay zeka çipini tanıttı: ChatGPT'nin arkasındaki güç değişebilir

Yapay zeka şirketi OpenAI, yarı iletken şirketi Broadcom ile geliştirdiği ilk özel yapay zeka çipini tanıttı.

OPENAI'NİN İLK ÖZEL YAPAY ZEKA ÇİPİ: JALAPENO

OpenAI'dan yapılan açıklamada, "Jalapeno" adı verilen çipin sektör genelindeki mevcut ve gelecekteki büyük dil modelleri için sıfırdan tasarlandığı belirtildi.

OpenAI kendi yapay zeka çipini tanıttı: ChatGPT nin arkasındaki güç değişebilir 1

Çipin tasarımdan üretime hazır hale gelme sürecinin OpenAI modellerinin de yardımıyla yalnızca 9 ay sürdüğü aktarılan açıklamada, ilk testlerin birinci nesil hızlandırıcının watt başına performansının mevcut en gelişmiş çözümlerden önemli ölçüde daha iyi olacağını gösterdiği kaydedildi.

ÇOK NESİLLİ BİR BİLGİ İŞLEM PLATFORMUNUN İLK ADIMI

Açıklamada, Jalapeno'nun gelişmiş yapay zekayı daha hızlı, daha güvenilir ve daha fazla insan için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ve 2026'da veri merkezlerinde devreye alınması planlanan çok nesilli bir bilgi işlem platformunun ilk adımı olduğu vurgulandı.

OpenAI kendi yapay zeka çipini tanıttı: ChatGPT nin arkasındaki güç değişebilir 2

Şirketin açıklamasında, söz konusu çipin OpenAI'nin modellerinin yanı sıra bu modelleri çalıştıran altyapı teknolojilerini de kendi bünyesinde geliştirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğu belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI Çip ChatGPT
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