OPPO Reno16 serisi Türkiye'de: İşte özellikleri!

OPPO Reno16 Pro, Reno16 ve Reno16 F modellerinden oluşan yeni Reno16 Serisi Türkiye'de satışa sunuldu.

Seri; yeni tasarım seçenekleri, yapay zekâ destekli fotoğraf ve düzenleme araçları, ColorOS 16 ve modele göre değişen kamera, işlemci ve batarya özellikleriyle geliyor.

OPPO Reno16 Pro'da 200 MP ana kamera bulunurken Reno16 F, 7.000 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor.

OPPO RENO16 PRO'DA 200 MP ANA KAMERA

OPPO Reno16 Serisi'nin üç modelinde de 100 derece görüş açısına sahip 50 MP ultra geniş ön kamera bulunuyor.

Reno16 Pro ise detay kaybı olmadan kadrajlama ve kırpma yapılabilmesi amacıyla 200 MP Ultra Net Ana Kamera ile geliyor.

Üç modelin arka tarafında da OIS destekli yüksek çözünürlüklü ana kamera, yaklaşık 3,5x optik yakınlaştırma sunan telefoto portre kamerası ve ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Seriye eklenen Pop Cam özelliği, kamera uygulaması içerisinden Digicam, Instant Film ve Light Leak gibi farklı fotoğraf efektlerinin uygulanmasını sağlıyor.

Fotoğraflar uygulamasındaki Yaratım Merkezi içerisinde bulunan AI Remix Collage ise birden fazla fotoğraf veya kısa videonun hareketli çıkartmalar, çizgiler ve metinlerle birlikte kompozisyonlara dönüştürülmesine imkân tanıyor.

Popout Collage 2.0 ile nesneler kadrajın dışına taşacak şekilde kullanılabilirken, 4K Auto Straighten Video hareket halindeki çekimlerin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Dual View Video 2.0 da video kaydı sırasında arka kameralar arasında geçiş yapılmasını ve görüntünün sabitlenmesini sağlıyor.

COLOROS 16 İLE YENİ YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ

OPPO Reno16

Reno16 Serisi ColorOS 16 ile geliyor.

Reno Serisi'nde ilk kez kullanılan AI Snap Key, AI Mind Space'e hızlı erişim sağlıyor. Sistem, ekrandaki içeriklerin yakalanarak daha sonra kullanılmak üzere düzenlenmesine imkân tanıyor.

AI Mind Space içerisinde bulunan AI Bill Manager, dijital ödemeleri ve fiziksel fişleri tanıyarak harcama kayıtlarına dönüştürebiliyor.

AI Mind Pilot ise farklı yapay zekâ modellerini görevlerine göre kullanmayı amaçlıyor. Özellik, AI Mind Space içerisindeki bilgilerden yararlanarak farklı görevler için uygun modeli önerebiliyor veya farklı modellerden alınan yanıtların yan yana karşılaştırılmasını sağlayabiliyor.

AI Menu Translation özelliği de yabancı dildeki restoran menülerini çevirmesinin yanı sıra yemekler için görsel açıklamalar oluşturabiliyor.

Serinin tasarımında OPPO'nun "HoloVerse 3D" adını verdiği teknoloji de kullanılıyor. Şirket, parlak beyaz renk seçeneğinde milyonlarca mikro mercek aracılığıyla ışık ve hareketle değişen üç boyutlu bir görünüm oluşturulduğunu belirtiyor.

Reno16 Pro ve Reno16, 6,32 inç ekranla gelirken Reno16 F'de 6,57 inç ekran bulunuyor.



OPPO Reno 16 Pro

RENO16 F'DE 7.000 MAH BATARYA

OPPO Reno16 Pro gücünü MediaTek Dimensity 8550 Super platformundan alıyor. Modelde AI HyperBoost 3.0, gelişmiş soğutma sistemi ve desteklenen oyunlarda 144 Hz yenileme hızı desteği bulunuyor.

Reno16'da ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemci kullanılıyor.

Seride 6.700 mAh ve üzeri kapasitelerde bataryalar yer alırken Reno16 F, 7.000 mAh bataryayla geliyor.



OPPO Reno 16 F

Üç modelde de 80W SUPERVOOC hızlı şarj desteği bulunuyor.

Reno16 Serisi ayrıca kalabalık ortamlarda bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlayan AI LinkBoost 4.0 teknolojisini destekliyor.

Tüm modeller IP68, IP69 ve IP69K su ve toz dayanıklılık sertifikalarına sahip. Islak Dokunma ve Glove Touch özellikleri sayesinde ekranların ıslak elle veya eldivenle de kullanılabildiği belirtiliyor.