ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı! Özgür Özel'in memleketinde CHP önde çıktı

ORC Araştırma, 6 kentte yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AYDIN'DA CHP ÖNDE

Aydın'da 9-14 Mayıs tarihleri arasında bin 710 katılımcının yer aldığı çalışmada CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 40,2 olurken, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 26,1 oldu.

CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 35,59 oy oranına sahipken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 28,71 olmuştu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 7

DEM yüzde 6,3

İYİ Parti yüzde 6

Zafer yüzde 4

YRP yüzde 2,1

BBP yüzde 1,8

A Parti yüzde 1,8

YMP yüzde 1,5

Memleket yüzde 1,2

Diğer yüzde 2

DENİZLİ'DE CHP İLK SIRADA

Denizli'de bin 800 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP yüzde 38,5 oy desteği alırken AK Parti'nin oy desteği yüzde 27,5 oldu.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 33,99 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 31,90 olmuştu.

Bu sonuçlarla Denizli'de CHP'nin birinci parti olduğu görüldü.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 7,2

İYİ Parti yüzde 6,6

Zafer yüzde 4,3

DEM yüzde 2,8

YRP yüzde 2,2

BBP yüzde 2

A Parti yüzde 1,8

TİP yüzde 1,6

YMP yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,2

El değiştirdi.

ÖZEL'İN MEMLEKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Manisa'da bin 760 katılımcının katıldığı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 36,1 olurken AK Parti'nin oy oranı yüzde 26,9 oldu.

AK Parti 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 31,79 ile birinci partiyken CHP yüzde 29,46 oy almıştı.

CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa da bu sonuçlarla el değiştiren bir diğer kent oldu.

MHP yüzde 10,1

İYİ Parti yüzde 5,8

DEM yüzde 5,2

Zafer yüzde 4,5

YRP yüzde 2,5

A Parti yüzde 1,9

Gelecek yüzde 1,6

BBP yüzde 1,6

YMP yüzde 1,2

Diğer yüzde 2,6

BURSA'DA AK PARTİ BİRİNCİ

Bursa'da 2 bin 160 katılımcının yer aldığı ankette ise AK Parti diyenlerin oranı yüzde 32,5 olurken CHP diyenlerin oranı yüzde 29,1 oldu.

Kentte MHP diyenlerin oranı yüzde 7 düzeyindeyken Zafer Partisi diyenlerin oranı da yüzde 5,8 olarak ölçüldü.

Kentte 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 39,01 oy alırken CHP yüzde 24,38 oy almıştı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 5,6

YRP yüzde 4,9

A Parti yüzde 4,2

DEM yüzde 3,7

BBP yüzde 1,8

Gelecek yüzde 1,6

YMP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,4

KOCAELİ'DE FARK 6 PUAN

Kocaeli'de bin 920 katılımcının yer aldığı ankette ise AK Parti diyenlerin oranı yüzde 34,8 olurken; CHP diyenlerin oranı yüzde 28,5 oldu.

AK Parti kentte, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 39,7 oy alırken CHP yüzde 23,97 oy almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 6,6

İYİ Parti yüzde 6,1

YRP yüzde 5,5

DEM yüzde 5,1

CHP ESKİŞEHİR'DE FARKI 14 PUANA YAKLAŞTIRDI

Eskişehir'de ise bin 620 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP diyenlerin oranı yüzde 41,6 olurken, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 27,8 oldu.

CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 34,06 oy alırken AK Parti ise yüzde 33,15 oy almıştı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 6,1

İYİ Parti yüzde 5,8

Zafer yüzde 4,4



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır