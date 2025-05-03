HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 03 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu paylaşıldı. Ordu'da bugün hava durumu parçalı bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ordu 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu çok bulutlu ve hafif çiseleyen yağmurlu olarak bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık 6°C civarında olacak. Nem oranı %92, rüzgar hızı 11.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:25, gün batımı saati ise 19:28 olarak öngörülüyor.

4 Mayıs Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 8°C civarında gerçekleşecek. 5 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 8°C olacak. 6 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava hâkim olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacak. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı. Özellikle 5 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmayı düşünebilirsiniz. 6 ve 7 Mayıs günlerinde ise daha sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Hava durumunun hızla değişebileceğini unutmayın. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de hava sıcaklıkları artacakEskişehir'de hava sıcaklıkları artacak
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıAraçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

Son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

Sarıyer'de yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Sarıyer'de yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.