Ordu 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu çok bulutlu ve hafif çiseleyen yağmurlu olarak bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık 6°C civarında olacak. Nem oranı %92, rüzgar hızı 11.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:25, gün batımı saati ise 19:28 olarak öngörülüyor.

4 Mayıs Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 8°C civarında gerçekleşecek. 5 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 8°C olacak. 6 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava hâkim olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacak. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı. Özellikle 5 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmayı düşünebilirsiniz. 6 ve 7 Mayıs günlerinde ise daha sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Hava durumunun hızla değişebileceğini unutmayın. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.