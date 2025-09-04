Ordu 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 17°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar da zaman zaman etkisini artıracak. Bu durum, havayı daha serin hissettirebilir.

5 Eylül Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında değişecek. 6 Eylül Cumartesi günü, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 18°C ile 26°C arasında seyredecek. 7 Eylül Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda vakit geçiriyorsanız su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu sayede ıslanmaktan korunabilirsiniz. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumalısınız. Rüzgarın zaman zaman etkisini artırması, açık alanlarda dikkatli olmanızı gerektirir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekirse planlarınızı güncellemelisiniz.