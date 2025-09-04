HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Ordu 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 17°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar da zaman zaman etkisini artıracak. Bu durum, havayı daha serin hissettirebilir.

5 Eylül Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında değişecek. 6 Eylül Cumartesi günü, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 18°C ile 26°C arasında seyredecek. 7 Eylül Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda vakit geçiriyorsanız su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu sayede ıslanmaktan korunabilirsiniz. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumalısınız. Rüzgarın zaman zaman etkisini artırması, açık alanlarda dikkatli olmanızı gerektirir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekirse planlarınızı güncellemelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladıCHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.